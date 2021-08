Torreira-Fiorentina, il giorno delle firme. La specifica sulla quarantena

Dopo due anni di inseguimento, tra poche ore Lucas Torreira sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Confermata la formula dell’affare: prestito oneroso a circa 1,5 milioni di euro e riscatto a 15. Il nuovo regista viola si metterà subito al lavoro, anche se – come riportato da La Gazzetta dello Sport – potrà farlo teoricamente soltanto individualmente per i prossimi cinque giorni seguendo il percorso casa-lavoro previsto dal protocollo anti Covid per chi come lui arriva dall’Inghilterra.

Dal momento che l’uruguagio è già vaccinato con doppia dose però, è possibile che l’ASL gli conceda una deroga permettendogli di aggregarsi al gruppo. Seguendo l’esempio di quanto successo a Roma con Tammy Abraham. E a quel punto vederlo in campo sabato sera contro il Torino diventerebbe una possibilità reale.