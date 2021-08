Torreira: “Ho parlato tantissimo con Pradè, mi ha voluto fortemente. Sono molto felice di aver scelto la Fiorentina”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato ai canali ufficiali del club: “Già da tempo pensavo di tornare in Italia, per fortuna è arrivata la proposta della Fiorentina che mi ha voluto tantissimo. Sono molto felice di essere qui. Pradè è una grande persona, alla Sampdoria mi ha aiutato molto. In queste settimane ho parlato molto spesso con lui, sono felice anche per lui perché mi ha voluto davvero tanto”.

E poi ha aggiunto: “Non vedo l’ora di mettermi in gioco con la squadra, starà al mister Italiano dire se sono pronto per giocare già contro il Torino oppure no. FORZA VIOLA!”