Torreira: “I due anni all’Arsenal mi hanno fatto crescere molto. La scelta del numero è legata alla squadra per la quale faccio il tifo e di cui è presidente mio padre”

Lucas Torreira, a lungo inseguito dalla Fiorentina, è finalmente un giocatore gigliato. Il centrocampista ex Sampdoria, Arsenal e Atletico Madrid ha detto: “I due anni a Londra mi hanno fatto crescere molto come calciatore. Anche a Madrid con Simeone ho imparato tante cose. Adesso sono qui è spero di dare il mio contributo nel miglior modo possibile. Spero di essere pronto per Bergamo e di portare i punti a casa”.

A proposito della sua carriera itinerante: “Il campionato italiano e molto simile alla Liga spagnola. Detto questo, per me il miglior campionato è quello inglese”.

“Il mio rapporto con gol? L’hanno scorso ne ho fatto uno solo, anche se molto bello. Credo sia normale che a tutti i giocatori piaccia fare gol, ma io gioco in una posizione non troppo vicina alla porta. E’ anche vero che con la Sampdoria qualche gol lo segnai, e spero di farne tanti anche con questa maglia”.

Sul numero di maglia: “Ho scelto il 18 perché non c’erano tanti numeri a disposizione visto che sono arrivato tardi qua a Firenze. Io sono tifoso della squadra 18 de Julio, di cui mio padre è presidente. Per questo ho scelto quel numero”.