Torreira: “Il mio obiettivo è tornare in Nazionale già a ottobre, non vedo l’ora di ritrovare i miei compagni in Uruguay”

Ha parlato dal centro sportivo viola Lucas Torreira ma all’emittente uruguayana Polideportivo e per il centrocampista della Fiorentina il tema è la Nazionale, in cui spera di essere convocato per le gare di ottobre:

“Ci sono sempre cose da migliorare, fino all’ultimo momento non si sa se il giocatore deve viaggiare o no, se fa un volo diretto o meno. Tocca adattarsi alla condizione che si vive in ogni momento, ci sono delle partite in casa in cui dobbiamo fare molto bene. Molte volte ci siamo appoggiati a Suarez e Cavani, oggi dobbiamo farlo senza di loro, è successo anche nella Copa America ma il maestro Tabarez lo sa ed ha le sue gerarchie. Mi piace sempre il carattere della squadra, anche se non si gioca sempre bene per il valore degli avversari. L’importante è lottare sempre fino all’ultimo minuto, è stato bellissimo rivedere il pubblico sugli spalti, avremo tempo per migliorare però vincendo si gioca e ci si allena con una faccia diversa. Mi sto allenando per tornare, per far parte della squadra e non vedo l’ora, di condividere il mate, le chiacchiere e un sacco di altre cose. A ottobre abbiamo tre appuntamenti, l’importante è vincere in casa e poi con Brasile e Argentina fare il meglio possibile. Il nostro obiettivo ovviamente è il Mondiale del Qatar”.