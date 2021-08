Torreira in arrivo ma i problemi della Fiorentina non sono certo finiti: Le esigenze di Italiano da soddisfare nei prossimi otto giorni

Lucas Torreira sembra davvero ad un passo dal diventare un giocatore della Fiorentina. Un’operazione lampo che permetterebbe a Italiano di avere a disposizione una risorsa molto importante a centrocampo in un ruolo, quello di regista, che negli ultimi anni è risultato a dir poco problematico.

Ma l’arrivo di Torreira non può e non deve rappresentare l’estinzione delle carenze della Fiorentina. La rosa attualmente a disposizione di Italiano è infatti ancora da correggere, in particolare in due ruoli: attacco ed esterno offensivo. Per quanto riguarda il primo, dopo la conferma della permanenza di Vlahovic il profilo da ricercare è diventato quello di una buona riserva. Una punta affidabile, che sappia lasciare il segno quando c’è da entrare al posto o a fianco del serbo. Scamacca è uno dei nomi che gira maggiormente, ma l’impressione è che ad oggi la Fiorentina non si stia muovendo con decisione su questo fronte.

Quanto all’esterno d’attacco, un innesto in quel ruolo è stato esplicitamente chiesto da Italiano. Berardi e Orsolini continuano a rappresentare dei candidati, e specialmente il primo potrebbe comportare un salto di qualità non indifferente. In ogni caso è lampante che la Fiorentina necessiti di rinforzarsi, perché il solo Callejon non può bastare e Sottil ha dimostrato di saper rendere di più giocando a sinistra. Otto giorni a disposizione di Pradè e Burdisso per completare l’opera di restauro della rosa.