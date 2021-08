Torreira, in attesa dell’ufficialità ecco quale sarà il suo numero di maglia

Lucas Torreira ha firmato il suo contratto con la Fiorentina e l’ufficialità è ormai solo una questione di ore. Nel frattempo però emerge un dettaglio sul nuovo acquisto viola, che riguarda il suo numero di maglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com Torreira indosserà il 18, numero che in passato è comparso sulla schiena di giocatori quali Ghezzal, Diamanti, Vecino e Montolivo.

Torreira invece non aveva mai usato il 18 in carriera finora. Nella Sampdoria infatti aveva il 34 (attualmente occupato da Amrabat). mentre nell’Arsenal portava sempre l’11. E chissà che quest’ultimo numero non sia stato lasciato libero per il prossimo acquisto…