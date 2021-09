Torreira: “La Fiorentina mi cerca da due anni e per me è uno stimolo. Una società che mi ha voluto tanto. E sull’accoglienza dei miei compagni…”

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, ha risposto alle domande dei tifosi viola, tramite i social del club.

Tra le altre cose ha detto: “Sono stato accolto molto bene. Ho giocato con Venuti a Pescara e con tanti altri ho giocato contro quando ero alla Sampdoria. Sono molto contento della scelta che ho fatto e di avere la fiducia della società e dei compagni. C’è un grande gruppo e me ne sono accorto nella partita contro il Torino quando abbiamo festeggiato tutti la vittoria a centrocampo”.

Dopo la pausa trasferta a Bergamo per la squadra: “E’ normale che uno vuole sempre giocare. Affrontiamo l’Atalanta che è una grandissima squadra poi deciderà il mister chi mettere. Cercherò di aiutare i miei compagni, in campo se sarò utilizzato, o da fuori se non giocherò. Da due anni la Fiorentina mi cerca? E’ uno stimolo perché vuol dire che c’è una società che mi ha voluto tanto”.