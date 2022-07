Torreira non è con l’Arsenal negli USA… ma ancora a Firenze! E il rapporto con Italiano è rimasto ottimo

L’ex Fiorentina Lucas Torreira non sembra aver superato del tutto il suo addio a Firenze. Avevamo già anticipato della sua visita in città (LEGGI QUI), ma a quanto pare, l’uruguaiano non se n’è ancora andato. Mentre lui, questa mattina, si è allenato in una palestra della città, l’Arsenal è negli Stati Uniti per la Florida Cup, torneo precampionato.

Torreira non sta partecipando alla tournée con i Gunners, ma c’è di più. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l’ex numero 18 della Fiorentina non avrebbe ancora contatti con nessuna squadra. Inoltre, ha un rapporto straordinario con Vincenzo Italiano: i contatti sono ancora stretti, tanto che i due si sentono per telefono quasi quotidianamente.