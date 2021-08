Il nuovo giocatore della Fiorentina, Lucas Torreira, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua felicità per l’arrivo a Firenze. Queste le sue parole: “Felice e orgoglioso di oggi essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Grazie alla società per aver riposto in me tutta la fiducia. Insieme lotteremo tutto l’anno per raggiungere gli obiettivi”.

Ecco il post di Torreira: