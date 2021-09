Torreira rivede la luce dopo più di sette mesi. Le parole chiare di Arteta con lui e il pressing asfissiante di Pradè. E ora Italiano…

Un anno vissuto ai margini: l’esperienza di Lucas Torreira all’Atletico Madrid è stata così. L’attuale centrocampista della Fiorentina ha giocato poco più di 500 minuti giocati nella Liga e solo 40 in Champions.

E dopo essere rimasto ai margini, il nuovo regista viola ripartirà titolare sabato a Bergamo dopo più di sette mesi; l’ultima volta infatti è stata a Cadice il 31 gennaio. Cosa sia successo con Simeone nessuno lo sa, forse solo i diretti interessati. Di sicuro la concorrenza a centrocampo nell’Atletico era spaziale.

Ma anche il ritorno all’Arsenal non è stato granché. Arteta è stato chiaro con il giocatore: sarà meglio se ti trovi un’altra squadra. E a cercarlo ce n’era una pronta da addirittura due anni, ovvero la Fiorentina. Su La Nazione si legge che il direttore sportivo Pradè ha fatto un grande pressing su di lui, quasi stalkerizzandolo (inteso in senso ironico ovviamente). Con l’Arsenal è stato raggiunto questo accordo: prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto per la Fiorentina a 15 milioni.

Ora Torreira ha una grandissima voglia di rivincita. Il problema piuttosto è quello della mancanza di intensità e ritmo gara e in questi giorni lo staff di Italiano sta cercando di gestire il centrocampista uruguaiano trovando la quadra fisica e tattica.