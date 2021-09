Torreira scalda il motore: Italiano pronto a dargli le chiavi della Fiorentina

Mancano ormai pochi giorni alla partita di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina, che potrebbe diventare l’occasione per vedere l’esordio in maglia gigliata di Lucas Torreira. L’uruguaiano è rimasto a Firenze ad allenarsi per trovare la condizione migliore, anche perché sabato sera toccherà a lui al posto di Erick Pulgar. Il cileno tornerà a Firenze soltanto nella giornata di venerdì e al massimo andrà in panchina, pronto poi a subentrare a gara in corso.

Un’altra prima volta in Italia per Torreira, che ha già fatto meraviglie alla Sampdoria prima della cessione in Premier League. Vincenzo Italiano gli consegnerà le chiavi del centrocampo della sua Fiorentina, augurandosi che l’uruguaiano cominci a trovare la via del gol di più rispetto a quanto fatto in passato. Il record personale? Quattro gol con la maglia blucerchiata. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.