Torreira stringe i tempi: Allenamento extra e niente giorno di riposo

Lucas Torreira ha una grande voglia di scendere in campo con la Fiorentina.

Il centrocampista preso in prestito dall’Arsenal ha rinunciato al giorno di riposo (ieri) per fare un allenamento extra.

Un segnale ben chiaro quello lanciato dal calciatore uruguaiano a Vincenzo Italiano. La sua intenzione è quella di affrettare i tempi di inserimento per essere pronto al debutto alla ripresa del campionato. E tra l’altro in quella circostanza non ci sarà certo un avversario di secondo piano per i viola, perché ci sarà la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.