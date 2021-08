Torreira vede l’Italia… ma non Firenze. Per lui potrebbe accendersi un derby di mercato

Nel nostro punto sul mercato di ieri abbiamo ribadito la volontà dell’Arsenal di liberarsi di Lucas Torreira. In Uruguay era uscita la notizia di un suo ritorno quasi sicuro in Italia, pur senza fare i nomi delle squadre interessate. Tra esse potrebbe esserci anche la Fiorentina, sulla scia di quell’interessamento davvero concreto che c’era stato in passato.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, quella per Torreira sarà una corsa a due che non coinvolgerà la Fiorentina. Bensì le due romane, Lazio e Roma, per quello che si preannuncia un vero e proprio derby di mercato. Torreira dunque potrebbe davvero arrivare in Italia, ma non con la maglia della Fiorentina.