Torreira vuole l’Italia e l’ipotesi Fiorentina potrebbe non essere tramontata. Ma per ora l’unica offerta arriva dalla Germania

Secondo Gianluca Di Marzio l’ipotesi Lucas Torreira non sarebbe ancora tramontata per la Fiorentina. Il giornalista di Sky Sport scrive infatti che il giocatore continua a manifestare la volontà di tornare in Italia, dove ci sarebbero proprio i viola ad attenderlo insieme alla Lazio.

Offerte concrete, però, per ora non sembrano arrivare dal nostro Paese. Al contrario per Torreira si è mosso l’Eintracht Francoforte, che ha presentato un’offerta formale all’Arsenal per assicurarsi il cartellino del giocatore. I Gunners vogliono liberarsene, Torreira continua ad aspettare una chiamata dall’Italia: chissà se la Fiorentina vorrà approfittarne.