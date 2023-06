Tortelli: “Ho rinnovato a vita perché credo nel progetto. Mio fratello si chiama Omar per Batistuta e io mi sarei dovuta chiamare Viola, abbiamo la Fiorentina nel sangue”

Fiorentina, tifosa viola e calciatrice a vita per la squadra gigliata. Alice Tortelli è uno dei punti fermi della squadra femminile e non poteva essere altrimenti.

“Sono nata a Firenze, nella mia famiglia siamo tutti tifosi della Fiorentina – racconta in un’intervista rilasciata a OggiSportNotizie.it – mio nonno super-sfegatato, mio fratello si chiama Omar per Batistuta, io mi sarei dovuta chiamare Viola, in famiglia il tifo è sempre stato ben presente. Già da piccola c’era un forte attaccamento alla città e alla squadra, chiaramente legato al calcio maschile, crescendo e iniziando a giocare ho sviluppato un attaccamento anche alla squadra femminile. Ho iniziato ad appassionarmi anche alla femminile, comunque ora siamo una grande famiglia ed è una passione generale per la Fiorentina“.

E poi: “Penso che la società voglia puntare a stare in Europa, motivo per cui ho creduto nel progetto, motivo per cui ho rinnovato, quindi motivo fondamentale per tornare a vincere, tornare in Europa ed avvicinarsi ai posti lassù in alto. Cioè l’ambizione di star qua è quella”.