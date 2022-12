Toscana: la migliore destinazione al mondo per il vostro matrimonio

Nell’immaginario collettivo, la Toscana è la terra dei vigneti e dei cipressi, dei campi che si allungano all’orizzonte al tramonto e delle grandi città d’arte. Milioni di turisti scelgono il paese di Michelangelo e Giotto per le loro vacanze, tra arte, storia e buon cibo. Se avete deciso di non voler essere solitario e di sposarvi con la donna dei vostri sogni allora leggete questo articolo.

La Toscana ha una campagna mozzafiato, città pittoresche e deliziosi borghi medievali. Le coppie di tutto il mondo scelgono la Toscana per le loro fughe d’amore e per i loro anniversari, oltre che ovviamente per la luna di miele. Molte coppie si innamorano, tra strade dei suoi antichi borghi e degli splendidi sentieri boschivi, molte altre vengono per una proposta di matrimonio a Firenze, altre ancora per organizzare il loro matrimonio da favola.

Location da sogno: alla scoperta della Toscana

La Toscana offre molte location dove poter organizzare matrimoni. In Toscana ci si può sposare in splendidi castelli medioevali, in splendide ville del ‘700, nei resort sulle spiagge della Versilia, oppure in uno dei tanti municipi dei suoi borghi storici.

Le cerimonie civili italiane sono valide in tutta l’Unione Europea, negli Stati Uniti e all’estero. Potete celebrare il vostro matrimonio civile nei giardini delle migliori ville o castelli. Le cerimonie simboliche possono essere celebrate ovunque si desideri, anche davanti a paesaggi mozzafiato nella calda luce del tramonto. Se siete cattolici, potete scegliere tra chiese romaniche e barocche, in collina o in riva al mare. Se siete protestanti o ebrei, a Firenze troverete molte soluzioni.

Iniziare la luna di miele in Toscana

Il matrimonio è il primo passo della luna di miele. La Toscana potrebbe essere l’inizio di un tour leggendario in Italia e in Europa. Dagli aeroporti di Pisa e Firenze, potete raggiungere in poche ore tutte le principali città d’Europa e degli Stati Uniti. Con i treni superveloci, si possono raggiungere Venezia, Roma, le Cinque Terre in un paio d’ore al massimo.

La grande cucina italiana

Le tradizioni popolari sono ancora radicate nella società toscana. Eccellenti materie prime sono alla base di tutte le ricette culinarie. Si possono bere vini superbi, dai costosi Sassicaia e Brunello a quelli buoni ed economici. Le buone maniere, unite a uno stile di vita autentico e alla semplicità, incantano ogni anno milioni di visitatori. Organizzare un matrimonio nella splendida Toscana significa condividere con i propri ospiti momenti di piacere per gli occhi e per il palato grazie ai sapori autentici e alle prelibatezze della tradizione gastronomica locale.

Un’ampia scelta di salumi e formaggi dolci o speziati, zuppe e brodi tipici, carni bianche pregiate e le famose bistecche alla fiorentina; piatti appetitosi che saranno accompagnati da pregiati vini locali conosciuti in tutto il mondo, eccellenti per varietà e qualità.

Quando si parla di Toscana, non si può non pensare alle famose cantine del Chianti, al favoloso Brunello di Montalcino fino al Vino Nobile di Montepulciano.

Le dolci colline della Toscana

La Toscana è una regione geograficamente eterogenea e offre diverse soluzioni per ogni tipo di matrimonio. Se sognate il giorno del vostro matrimonio in una location affacciata sul mare, avrete un’ampia scelta tra la zona della Versilia e Forte dei Marmi senza dimenticare la splendida cornice dell’Argentario o la costa della Costa degli Etruschi.

Se, invece, immaginate il vostro matrimonio da sogno in uno scenario tipico della Toscana, circondati da vigneti e valli che si distendono in colori incantevoli, come non pensare alla Val d’Orcia, a Colle Val d’Elsa, alla verde campagna del Chianti o all’affascinante panorama della Foresta di Vallombrosa, i vostri ospiti saranno sorpresi dalla bellezza di questi paesaggi unici al mondo. Sicuramente non passeranno il tempo a giocare a solitario spider o freecell sul loro telefonino durante il vostro matrimonio.