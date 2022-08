Tošić: “E ora Jovic dovrà venire ad assistere a tutte le nostre partite. Vorrei rivederlo in campo con la sua Fiorentina”

Un gol e un assist, sotto gli occhi del centravanti della Fiorentina, Luka Jovic. Domenica scorsa Nemanja Tošić, giocatore del Čukarički, ha vissuto la sua serata di gloria nel match vinto dalla propria squadra contro lo Spartak Subotica.

Lo stesso Tošić ha rivelato di aver avuto un colloquio con Jovic, alla fine del match: “Ci siamo visti subito subito dopo la partita – ha detto – e si è congratulato con me per la partita. Gli ho risposto con la frase “che ora dovrà venire a tutte le nostre partite”.

Il Čukarički ha ancora una flebile speranza di poter giocare contro la Fiorentina nel play off di Conference League, anche se ribaltare il 3-1 subito in casa contro il Twente non sarà certamente facile: “Sono sicuro che possiamo combattere – ha detto ancora Tošić – Mi piacerebbe molto rivedere in campo Jović e la sua Fiorentina. So che il Čukarički farà del suo meglio, per ottenere il risultato sperato”.