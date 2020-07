Tosto: “A Commisso non piace partecipare e le ambizioni di Di Francesco si sposano con il progetto viola. E’ lui il tecnico in cima alla lista…”

L’ex calciatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato così a Radio Bruno: “Firenze è il posto migliore per qualsiasi allenatore. La Fiorentina è la società più vicina per creare qualcosa di importante, a Commisso non piace partecipare. Di Francesco è il profilo giusto. Le ambizioni di Eusebio e del club viola possono sposarsi. Ha fatto la gavetta, con intelligenza ha saputo gestire le situazioni, un esonero ci sta nel corso della carriera di un allenatore, chi lo mette in dubbio sbaglia. Il nome di Di Francesco è in cima alla lista di Pradè“.

