Tosto: “Bisogna dare fiducia a Commisso. Tra 5/6 anni la Fiorentina sarà forte. Biraghi e Barreca…”

L’ex giocatore di Fiorentina e Genoa, Vittorio Tosto è intervenuto a Lady Radio dicendo: “Commisso ha portato subito entusiasmo, Firenze è una delle piazze più difficili. A Firenze la passione si vive, è figlia del calcio storico. O bene bene, o male male”

E ancora: “Grazie alla Fiorentina mi sono ritagliato nel calcio quello vero. Bisogna dare fiducia a un imprenditore come Commisso. Tutto e subito non si può ottenere. Tra cinque/sette anni, la Fiorentina può essere forte con infrastrutture, dove Commisso investirà forte e come struttura societaria”

E sui giocatori: “Biraghi non si è consacrato, sebbene sia passato dall’Inter e dalla Nazionale. Barreca deve raggiungere l’equilibrio. Siamo già a due terzini Mancini, che possono avere un ottimo livello, non hanno cambiato passo, ma anche Venutilz