Tosto: “Con la Salernitana la Fiorentina non può sbagliare, è in ritardo rispetto alle proprie ambizioni. I viola devono puntare alla Conference League”

Ex difensore anche della Fiorentina, a Radio Bruno Vittorio Tosto commenta la situazione viola parlando anche dell’imminente sfida con la Salernitana tra i tanti temi: “La Fiorentina è in ritardo per le ambizioni di inizio stagione ed anche per il mercato fatto. Ha qualche punto in meno. Non può sbagliare con la Salernitana ma la squadra di Nicola è in salute, ha un entusiasmo enorme e giocatori forti. Piatek a Firenze lo conosciamo bene. I campani hanno fatto un mercato importante ed il pubblico sostiene la squadra in modo incredibile. Iervolino è un presidente forte, Nicola allenatore di grandi valori e che sa comunicare come pochi”.

Prosegue Tosto: “La Fiorentina è al 65/70% di espressione del potenziale finora. I viola possono migliorare quanto fatto finora e tornare nelle posizioni di classifica che competono loro. Penso che la squadra di Italiano debba partire forte e aggredire subito la Salernitana perchè se la gara si mantenesse in pareggio, sul finale potrebbe prevalere il club campano per caratteristiche. Per diventare bella la Fiorentina deve cercare la praticità. I giocatori solo così possono tornare ad essere gruppo e trascinare il pubblico. Conference League? E’ l’occasione della stagione, giocare a livello internazionale, a qualsiasi piano, è fondamentale nel calcio. Bisogna puntarci”.