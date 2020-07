Tosto: “De Rossi è legato a Pradè, è bizzarro ma ci sta. Vedrei bene il ritorno di Pioli

L’ex calciatore Vittorio Tosto è intervenuto a TMW Radio parlando del caso Ribery: “La reazione della famiglia è condivisibile, solo una parte dei tifosi ha risposto in quella maniera per difendere la città. Si è perso il reale valore di quanto accaduto”.

E sul prossimo allenatore: “De Rossi è legato a Pradè, che lo ha visto crescere ed è un’idea bizzarra ma che ci sta. C’è da internazionalizzare il brand, perché c’è il potenziale, deve cominciare a pensare in grande e costruire per lottare con le big in Italia”.

E ancora: “Giusto quindi trovare un allenatore che non sia una scommessa e vedrei bene quindi il ritorno di Pioli. Ha lasciato qualcosa di importante e con la gestione della morte di Astori ha dimostrato di avere personalità”.