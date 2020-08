Tosto: “Eder sarebbe l’acquisto giusto per la Fiorentina. E’ un attaccante che ha sempre segnato e può determinare le partite”

L’ex calciatore di Fiorentina ed Empoli Vittorio Tosto ha parlato così di Eder a Radio Bruno Toscana: “E’ stato portato in Italia dall’Empoli e da Marcello Carli. Io ero ad Empoli quando fu preso e fu pagato una cifra davvero importante. Carli andò in Brasile a convincere la famiglia anche se quando arrivò in Italia era davvero giovanissimo. Per lui il passaggio al Frosinone è stato cruciale. E’ un calciatore che ha qualità, ha giocato in Nazionale ed è diventato un calciatore imporatante. Eder sarebbe un acquisto giusto per la Fiorentina, anche perchè lo vuole Iachini. E’ un calciatore che sa giocare a pallone e se ha sempre segnato, continuerà a farlo anche con la maglia della Fiorentina se sarà. Eder è un calciatore che può determinare le partite, ha delle caratteristiche innate e importanti”.

