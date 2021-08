Tosto: “Gattuso? Commisso era il meno convinto. Credo che tutto fosse nato con molte difficoltà…”

L’ex difensore Vittorio Tosto, a TMW, è tornato a parlare del matrimonio “sfumato” tra la Fiorentina e Gattuso: “Tra lui e Commisso ci sono state molte telefonate, un fidanzamento che non si è trasformato in un matrimonio al momento di andare alla chiesa per sposarsi. Essendo questa piena, hanno deciso di non presentarsi entrambi”.

“Chi il meno convinto? Commisso. Non tanto per Rino – ha continuato Tosto – per cui stravede e che sarebbe diventato un idolo a Firenze, ma perché la cosa è nata con non poche difficoltà. Aveva strappato il sì ad un allenatore molto richiesto, mandando avanti sempre i suoi collaboratori, che non è la stessa cosa di scendere in campo in prima persona. Forse così le cose sarebbero andate diversamente, si sono messe di mezzo troppe persone. Avessero gestito le cose direttamente Commisso e Rino, magari…