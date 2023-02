Tosto: “L’Empoli è una mosca bianca nel mondo del calcio. Italiano deve trasmettere alla Fiorentina il gusto di provare a vincere qualcosa”

L’ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina ed Empoli Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Toscana per commentare la sfida tra viola e azzurri, in programma domenica, che lui vive da doppio ex: “La motivazione sarà indubbiamente elevata per entrambe le squadre. Per la vicina Empoli, giocare contro la Fiorentina è come giocare contro la Juventus per la Viola: è la partita che aspetti per tanto tempo, dove cerchi sempre di fare lo sgambetto all’avversario”.

Sul tecnico azzurro Paolo Zanetti: “Va allargato il discorso, citando Corsi. Il presidente ha dato un’identità molto precisa al club: dirigenti, allenatori e calciatori devono solo mettere in pratica le loro competenze. L’Empoli è una mosca bianca del calcio italiano, Zanetti è solo l’ultimo arrivato. Come allenatore è indubbiamente molto preparato. In un ambiente perfetto, dove i giovani crescono con velocità”.

Su Vincenzo Italiano: “Deve credere nel suo lavoro. Lo conosco bene, è stato mio compagno di squadra (come Zanetti) e so che ha un grande potenziale. Si può rendere migliore la classifica della Fiorentina, che non è all’altezza della rosa costruita. Adesso, visto il successo di ieri, c’è anche l’entusiasmo per risollevarsi. Italiano deve trasmettere all’ambiente e ai calciatori la mentalità di provare a vincere qualcosa. Immaginate se si dovesse disputare una finale di Coppa Italia…“.