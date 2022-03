Tosto: “L’Empoli non vince ma può dare un dispiacere alla Fiorentina. Sottil è un giocatore..”

Presente questo pomeriggio a Porcari per assistere al quarto di finale del Torneo di Viareggio tra Fiorentina e Sassuolo, l’ex difensore dell’Empoli Vittorio Tosto ha parlato del derby che andrà in scena domenica prossima alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole:

“Per me sia Fiorentina che Empoli stanno facendo un grandissimo campionato: gli azzurri non vincono da dicembre ma è riuscita sempre a fare ottime partite, esprimendo uno dei calci più belli di tutta la Serie A. Ricordiamo che ha anche la rosa più giovane di tutta la Serie A, e la ritengo una delle sorprese del campionato. Per tutto questo la Fiorentina dovrà dunque stare attenta perchè l’Empoli sa essere una squadra molto pericolosa. So che è il derby toscano, occhio che l’Empoli potrebbe dare un dispiacere ai viola. Allo stesso tempo la Fiorentina sta facendo altrettanto, anche la squadra di Italiano meriterebbe un posto in Europa League per l’ottima stagione che sta facendo. I giocatori decisivi del derby? Da una parte dico Pinamonti, dall’altra dico Sottil che può a mio avviso essere un giocatore importante anche per il futuro della Nazionale“.