Tosto: “Prenderei Sturridge tra gli svincolati. Chiesa ha fatto le sue scelte, è esempio per tanti ragazzi”

L’ex giocatore viola Vittorio Tosto ha parlato di Fiorentina a TMW Radio. Queste le sue parole: “L’addio di Chiesa lo considero un brutto lieto fine. Federico è un punto di riferimento per tanti ragazzi, ora si sta alimentando la parte ignorante di chi segue il calcio contro di lui che ha fatto le sue scelte. Tra gli svincolati prenderei sicuramente Sturridge, che l’ho conosciuto e so che non sta giocando in un top club solo per un’ingenuità di una squalifica ingiusta”.

