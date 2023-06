Tosto: “Vicario avrebbe permesso il salto di qualità alla Fiorentina. Sabiri ha colpi fenomenali, in B giocava sovrappeso e Italiano lo massacrerà. Serve una punta da 15 reti”

L’ex difensore viola Vittorio Tosto ha parlato a Radio Toscana. Il difensore gigliato si è soffermato su vari aspetti di casa viola, ecco cosa ha detto: “La Fiorentina ha fatto un buon percorso che le ha permesso di giocare due finali ma ora è giunto il momento del salto di qualità. Vicario sarebbe stato il portiere ideale per la Fiorentina. Già da tempo lo dico e avevo anche ipotizzato che avrebbe potuto spodestare Donnarumma. Vicario è uno che permette di fare il salto di qualità”.

“Serve una punta da 15 gol. Il centravanti della Fiorentina deve segnare almeno queste reti. Se ciò non accade gli attaccanti vanno sostituiti. L’attaccante deve essere il trascinatore della squadra. Sabiri? È venuto in Italia ad Ascoli che era sovrappeso, di quasi 5 chili. Giocava quasi da fermo e faceva la differenza. In Serie B, nonostante uno zaino sulle spalle. Ha un carattere particolare, è un professionista che ancora non ha espresso il potenziale ma ha i colpi per incidere. Italiano lo massacrerà sul piano mentale, dell’alimentazione, ma non solo. Penso che farà il salto di qualità a Firenze”.

“Riporterei immediatamente in Italia Viti perchè è un prospetto da Nazionale. Fisico, ottimo piede sinistro e personalità. Non a caso il Nizza ha scelto di spendere 15 milioni di euro per lui. In Italia ha dimostrato di poterci stare ed è un calciatore di grande prospettiva”.