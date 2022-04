Tosto: “Zurkowski può ambire ad una big. Cabral, Firenze non ti aspetta”

Questo pomeriggio l’ex difensore di Fiorentina ed Empoli Vittorio Tosto, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare il futuro di Zurkowski, di proprietà dei viola ma in prestito agli azzurri. Oltre a questo ha avuto modo di dire la sua Cabral, e sulle aspettative che Firenze ripone in lui. Questo un estratto:

“Per me Zurkowski è un giocatore forte, che sta accumulando prestazioni e minutaggio che ne hanno determinato una crescita totale. Può tranquillamente ambire ad un posto nella Fiorentina del futuro, e grazie addio attualmente i rapporti tra le due società sono ottimi. La sua crescita ad Empoli si sta rivelando progressiva, credo rappresenti quel tipo di giocatori che può avere chance in una grande squadra. Cabral finalmente titolare? Di tempo a disposizione non ce n’è tanto per un attaccante come lui, ma anche per Piatek stesso che però conosce meglio il nostro campionato. Avendo il compito di sostituire Vlahovic è normale che in una piazza come Firenze purtroppo ti aspetto poco. Adesso è il momento per lui di dimostrare il suo valore. Adesso per giocare centravanti della Fiorentina devi saper sfruttare l’occasione che ti viene data. Uno come il brasiliano deve essere bravo in questo, poi avrà tutto il tempo di crescere e e di dimostrare il suo valore. Se ambisce diventare un protagonista della Serie A con la maglia della Fiorentina è questo il momento di farlo”.