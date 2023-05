Totti: “L’Inter è favorita ma sarei felice vincesse la Fiorentina. I nerazzurri possono rifarsi in Champions, spero almeno un’italiana porti a casa un trofeo in Europa”

Francesco Totti ha parlato a Sportmediaset prima di Fiorentina-Inter raccontando le proprie sensazione relativamente alla finale di Coppa Italia che si giocherà nel suo stadio, l’Olimpico di Roma.

Ecco le parole del Pupone: “La favorita non c’è ed è difficile trovarla in finale, in una partita secca dove può succedere di tutto. Tra le due partirà avanti l’Inter, ma sarei felice se la vincesse la Fiorentina. Magari l’Inter si rifarebbe in Champions. Sarebbe bello. Spero che almeno un’italiana porti a casa un trofeo e si spera che così l’Italia sia sempre più importante per le altre nazioni”.