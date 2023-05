Totti: “Spero bene per la Fiorentina in Conference. La finale di Europa League? Mi auguro Juventus-Roma”

L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato a un evento al centro commerciale Wow Side di Fiumicino, intervenendo anche sul percorso della squadra italiane in Europa tra cui anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale sia tra Roma e Juventus, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà in finale di Champions League”.