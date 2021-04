Tra campo e infrastrutture, ecco quando potrebbe tornare a Firenze Rocco Commisso

Dopo Pasqua, Rocco Commisso tornerà a Firenze per stare fisicamente vicino a tutta la squadra. E, come sempre accaduto, la sua agenda sarà fitta di appuntamenti. Non vorrà perdersi un allenamento – nemmeno Vlahovic ha dimenticato i palleggi fatti col patron, visto che poco dopo ha cominciato a segnare gol a grappoli – e nel frattempo continuerà ad occuparsi del capitolo assai caro legato alle infrastrutture. C’è da capire quello che sarà l’esito del ricorso al Capo di Stato presentato da Italia Nostra per il centro sportivo che sta nascendo a Bagno a Ripoli (ieri intanto il figlio di Rocco, Giuseppe, su Instagram ha mostrato l’avanzamento dei lavori del Viola Park), così come non si smetterà di pensare allo stadio, tra la ristrutturazione del Franchi portata avanti dal Comune di Firenze, e l’eventuale ipotesi di un impianto nuovo a Campi Bisenzio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.