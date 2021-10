Domani nuovi controlli per Castrovilli dopo l’infortunio al costato. E contro il Venezia…

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i nuovi controlli per Gaetano Castrovilli ci saranno questo fine settimana, con tutta probabilità nella giornata di venerdì. Rimandati dunque gli esami che sembravano essere fissati per le scorse ore. Le condizioni del centrocampista della Fiorentina non sono ancora ottimali e non c’è alcuna volontà di forzare i tempi, vista anche la complessità dell’infortunio.

Difficile rivedere Castrovilli già convocato per la partita contro il Venezia in programma lunedì. Il numero 10 viola mette nel mirino il Cagliari al Franchi: obiettivo 24 ottobre.

AGGIORNAMENTO: Direttamente da Instagram la fidanzata di Gaetano Castrovilli Rachele Risaliti ha comunicato che il giocatore avrà l’ultima visita di controllo nella giornata di domani.