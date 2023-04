Tra Fiorentina e Cremonese c’è in palio anche la partecipazione alla nuova Supercoppa italiana: Napoli e Inter già con il pass per l’Arabia

Non ci sarà solo la finale di Coppa Italia a Roma in palio questa sera tra Fiorentina e Cremonese, ma anche la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Il nuovo format della competizione, infatti, include la prima e la seconda classificata in campionato e le due finalista di Coppa Italia.

Attualmente sono certe della partecipazione alla competizione che si terrà Arabia Saudita nel 2024 sia il Napoli, che è a un passo dalla conquista dello scudetto, che l’Inter, ieri sera qualificata alla finale di Coppa Italia. Dopo la sfida di questa sera tra Fiorentina e Cremonese, l’altro posto disponibile per la final four sarà conteso nella lotta per il secondo posto in Serie A, attualmente occupato dalla Lazio ma insidiato anche dalla Juventus.