Tra Fiorentina e Empoli sono gli uomini di mercato a guidare il gioco. E i viola vogliono chiudere per Torreira entro Pasqua

Fiorentina-Empoli passa anche dai due calciatori più in forma delle due squadre: Lucas Torreira e Nedim Bajrami. Centrocampisti con caratteristiche diverse, con il compito di continuare a stupire in un’ottima stagione per entrambi. L’uruguaiano viola ha appena conquistato il Mondiale con il suo Uruguay e con la maglia viola viene da due gol consecutivi, quattro in totale. Un numero importante, che però è solo una parte dell’immensa importanza che questo giocatore rappresenta per la squadra gigliata, basta vedere i dati su anche su palloni recuperati (136) e intercettati (25), il primo centrocampista in Serie A.

Dall’altra parte c’è Bajrami, che oggi avrà il compito sia offensivo, sia di gestione di gioco. A Empoli lo vorrebbero un po’ più continuo, ma la sua buona stagione ha già attirato l’attenzione di grandi squadre come Napoli, Lazio e Milan. Anche per Torreira si parla di mercato, a tinte viola però. la Fiorentina sta lavorando al riscatto dall’Arsenal: era già stata fissata la cifra di 15 milioni ma altre componenti economiche dovrebbero entrare nella trattativa, con il desiderio di chiudere entro Pasqua, forte della convinzione del giocatore di voler rimanere a Firenze. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.