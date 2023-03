Tra gol in scivolata ed esultanze iconiche: a gennaio l’attaccante alla Fiorentina è arrivato eccome

Il 2023 è cominciato come meglio non poteva per Arthur Cabral, capace di segnare negli ultimi 12 giorni quanto nei precedenti 6 mesi in maglia viola. I gol post Mondiale sono 6, di cui 5 nelle ultime 4 partite giocate. A Firenze a gennaio l’attaccate è arrivato eccome, nonostante non risulti alla voce “acquisti” della Fiorentina.

Tra esultanze iconiche (vedi il VAR mimato contro il Braga) e gol in scivolata. Perché sì, se si ripercorrono le reti segnate dal brasiliano in maglia viola, sono diverse quelle segnate in spaccata. Ormai il gol alla Cabral. 10 gol da inizio stagione, capocannoniere dei viola in Serie A (5). Contro il Milan toccherà di nuovo a lui, con la speranza dei tifosi che il momento di Cabralone possa non finire mai. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.