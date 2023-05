Tra Igor e Ranieri, la scelta è in mano a Italiano: da Napoli arriverà un indizio verso il Basilea

Tra poche ore, la Fiorentina scenderà in campo al Diego Armando Maradona contro il Napoli campione d’Italia. La probabile formazione lascia spazio a molte interpretazioni, vista la semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea tra quattro giorni di cui tener conto. In particolare, un reparto dal quale si potrà raccogliere un importante indizio è proprio la difesa.

Milenkovic non ci sarà contro gli svizzeri, mentre Martinez Quarta è squalificato per la sfida odierna di campionato. La linea è tracciata: a meno di un’altra improbabile accoppiata, oggi il serbo ha un posto assicurato. Il dibattito più acceso riguarda infatti il compagno di reparto del numero 4 viola al centro della difesa.

Igor Julio e Luca Ranieri attraversano due periodi di forma decisamente diversi: la stagione positiva del classe ‘99 è inversamente proporzionale alle ultime prestazioni del brasiliano, tutt’altro che convincenti. Ma Italiano sarà pronto a rinunciare a un suo fedelissimo in una sfida europea, nonostante una fase (non propriamente brevissima) sotto le aspettative?

Intanto, da Napoli la Fiorentina potrà portarsi dietro un indizio utile anche in ottica Basilea. Colui dei due che scenderà in campo contro gli azzurri, probabilmente, lascerà il posto all’altro in Conference League. Ma è sempre giusto ricordarlo, stiamo parlando di previsioni e di scelte in mano a Vincenzo Italiano: lecito, quasi doveroso, aspettarsi delle sorprese.