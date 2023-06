Tra infortuni e uno stipendio che pesa: Arnautovic per il Bologna è diventato un problema. E il suo futuro…

La Repubblica ed. Bologna fa il punto su quella che è la situazione di Marko Arnautovic in rossoblù. L’attaccante austriaco 34enne non ha avuto una stagione semplice e guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, per questi motivi la sua cessione non sembra così facile. Il dolore al piede continua e le sue condizioni, se legate al suo futuro, possono diventare un problema non da poco per il Bologna, con il quale Arnautovic ha ancora 2 anni di contratto.

Il quotidiano riporta come non ci siano molti club disposti a spendere molto per lui, a partire da Milan e Fiorentina, che sembrano aver virato su altri obiettivi più sicuri.