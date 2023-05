Tra la maglia azzurra ed un sogno viola da realizzare: Pierozzi si prepara al salto di qualità

La sua Reggina ha detto addio al sogno Serie A al primo turno dei playoff, ma l’annata del terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi è stata decisamente positiva. Alla prima esperienza in Serie B dopo aver fatto molto in C con la Pro Patria, Pierozzi ha ottenuto ben 36 presenze, con 4 reti e 2 assist. Il 2001 di Rifredi ha giocato da terzino destro in una linea a quattro oppure da esterno alto nel 3-5-2, su entrambe le fasce.

Un elemento di gamba e corsa, intraprendenza e personalità, unite ad una buona qualità tecnica. Niccolò Pierozzi è il candidato principale a prendere il posto di Lorenzo Venuti nella rosa della Fiorentina. Cresciuto nel settore giovanile gigliato, sarebbe una pedina chiave anche per la composizione della lista per la Serie A. Nel giro dell’Italia Under 21, salvo sorprese dovrebbe prendere parte all’Europeo che inizierà a fine giugno in Romania e Georgia, agli ordini di mister Nicolato.

Dopo la prima volta a Moena la scorsa estate, ora Pierozzi è pronto a proseguire con la Fiorentina anche per la stagione regolare e per costruirsi un presente in viola. Riflettori accesi sul terzino gigliato: il contratto scade nel 2024 e servirà mettersi attorno ad un tavolo per pianificare bene la situazione. Non mancano le pretendenti per il giocatore della Fiorentina, che però ha il sogno di esordire in Serie A col giglio sul petto e potrebbe presto vederlo realizzarsi.