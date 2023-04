Tra Orsolini e il Bologna manca l’accordo economico per il rinnovo. Quelle situazioni di mercato che potrebbero riaprirsi

Puntualmente, durante le sessioni di calciomercato, quello di Riccardo Orsolini è uno dei nomi che viene accostato alla Fiorentina. Un giocatore che ha sempre sofferto una certa discontinuità, ma che quest’anno è migliorato tantissimo sotto la guida di Thiago Motta diventando una delle punte di diamante della squadra.

Otto reti e tre assist in 25 partite, per un giocatore di 26 che si trova quindi nel pieno della maturità calcistica. Il contratto di Orsolini con il Bologna scade nel 2024 e da mesi è in corso la trattativa per il rinnovo, ma al momento manca l’accordo economico. La richiesta del giocatore è di 2 milioni netti a stagione, cifra al momento non raggiunta dall’offerta. La volontà delle parti sembra quella di continuare insieme, ma se ciò non fosse possibile attenzione alle situazioni di mercato che potrebbero aprirsi.