Tra pacatezza e questioni spinose: Il calcio che non va giù a Commisso

“Il calcio viene falsato in due modi”. Rocco Commisso traccia un bilancio di questo lungo periodo passato in Italia prima di tornare (dopo la partita di domani con il Napoli) negli States.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tono pacato e tanti sorrisi. Ma anche alcune questioni che proprio non gli vanno giù. “Il calcio viene falsato in due modi. O con gli arbitraggi, ma questo non accade e la Var corregge eventuali errori. O con gli aspetti finanziari. Ci sono società senza debiti che poi perdono in campo e vanno in Serie B, come il Parma. Ed altre che non stanno dentro le regole, ma non succede niente e questo non credo sia giusto. I controlli su alcuni parametri non hanno funzionato. Ci devono essere penalizzazioni e le cose devono cambiare. Le leggi devono essere sopra tutti ed uguali per tutti”.