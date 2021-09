Tra rientri e tardivi e un mese formato…”crash test”

Tra rientri decisamente tardivi e un calendario di fuoco. Una sorta di vero primo crash test per il nuovo corso viola. Questo il futuro prossimo della Fiorentina, con la trasferta di sabato sera che incombe sulla squadra di Italiano.

Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar, per presenziare alla trasferta di Bergamo, saranno costretti agli straordinari. Tutti e tre torneranno in Italia a poche ore dalla gara contro i nerazzurri, con il rientro di Pulgar addirittura in programma per sabato stesso. Per il cileno, il quadro sembra delineare una missione ai limiti dell’impossibile.

La Fiorentina, riserverà fino all’ultimo la decisione se far atterrare il regista direttamente in Lombardia o escluderlo dalla lista dei convocati. Con Torreira che in ogni caso, va verso una maglia da titolare contro la squadra di Gasperini.

Sabato 18 settembre, dopo la trasferta di Bergamo, la Fiorentina tornerà in campo nuovamente fuori dalle mura amiche, con il Genoa di Ballardini che ospiterà i gigliati al Ferraris. Nel turno infrasettimanale, la squadra di Italiano tornerà al Franchi per sfidare i campioni d’Italia dell’Inter. Per poi chiudere il mese di settembre ad Udine. Una trasferta mai banale e che negli ultimi anni, ha nascosto più di un’insidia.

Ottobre, prima di una nuova pausa per le nazionali, si aprirà con il big match del Franchi contro il Napoli di Spalletti. 30 giorni, dove i primi compiti in classe, per la ciurma di Italiano, saranno già impegnativi…