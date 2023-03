Tra Spezia e Verona vincono la noia e la paura e in zona retrocessione resta tutto apertissimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doveva essere scontro diretto agguerrito per riaprire lo scenario della lotta salvezza quello tra Spezia e Verona ma alla fine hanno vinto noia e paura e le due squadre hanno impattato per 0-0 al ‘Picco’, lasciando di fatto tutto aperto e invariato. Da segnalare al 74′ un palo colpito di testa da Nzola per i liguri, che mantengono un piccolo vantaggio sui gialloblù.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Udinese 32, Torino 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 21, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 11.