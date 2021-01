Tra un indiscusso talento calcistico e le “kokorinate”: ecco chi è Aleksandr Kokorin, la punta russa vicina alla Fiorentina VIDEO

Che il calcio era fatto per Aleksandr Kokorin lo si era capito fin dalla sua giovane età, quando a dieci anni si ritrova a vivere da solo nella fredda Mosca. Ingaggiato nelle giovanili del Lokomotiv, in Russia capiscono subito che può essere un giovane da tenere d’occhio e i numeri non mentono. Con la maglia della Dinamo Mosca diventa il più precoce a segnare un gol nel massimo campionato russo, a diciassette anni e 199 giorni. La sua carriera continua poi nello Zenit dove si consacra definitivamente. Più di 100 gol nel calcio professionistico, tra club e Nazionale, non si segnano per caso. Nell’ultimo anno una breve parentesi al Sochi per poi approdare allo Spartak Mosca, società con cui la Fiorentina sta attualmente trattando.

C’è poi la vita fuori dal campo, per la quale è stato coniato addirittura il termine “kokorinate“. Tra modelle, champagne, qualche colpo di pistola di troppo e addirittura undici mesi di galera per aver aggredito un funzionario politico russo, il carattere di Kokorin non sembra dei più tranquilli. Prima della sentenza definitiva chiese scusa in lacrime, 345 giorni dopo, fuori dalle sbarre disse: “Sono cambiato, ora sono io“.

Sperando che sia tutta acqua passata e che la lontananza dalla madre patria Russia si faccia sentire, alla Fiorentina serve un rinforzo offensivo e la società viola sembra aver scelto lui per affiancare Vlahovic.

Questi alcuni dei suoi gol segnati con la maglia dello Zenit: