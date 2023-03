Tra una settimana Maleh tornerà al Franchi con il suo Lecce… nel quale sta trovando tante difficoltà. Oggi solo panchina per l’ex Fiorentina

Il centrocampista del Lecce ed ex Fiorentina Youssef Maleh non sta riuscendo ad esprimere le sue qualità in Salento. Tra un infortunio che gli ha compromesso tutto il mese di gennaio e delle gerarchie già abbastanza chiare nel centrocampo giallorosso (con Hjulmand, Blin e Gonzalez), l’ex numero 14 viola è in difficoltà. Per ora sono 8 le presenze con la maglia del Lecce, ma senza incidere più di tanto e mai riuscendo a disputare 90 minuti interi.

Tra una settimana, Maleh tornerà al Franchi per la prima volta da avversario, ma vacillano le certezze sul vederlo partire dal primo minuto. Tra qualche istante comincerà Lecce-Torino e l’ex viola parte dalla panchina dopo la brutta prestazione contro l’Inter.