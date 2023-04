Tra vittime illustri e un clima rovente: il Miejski Stadium incombe sulla Fiorentina, ma la squadra di Italiano sa come fare

Ci sono vittime illustri nella storia del Lech Poznan al Miejski Stadium e la stagione corrente fa segnare un bello score casalingo per i prossimi avversari della Fiorentina: otto vittorie e un pareggio nei nove incontri europei finora disputati. Iniziando dai preliminari di Champions League (eliminato dal Qarabag), i polacchi sono poi passati in Conference League. A novembre era stato il Villarreal a dover arrendersi sotto i colpi del club biancazzurro (3-0), mentre se torniamo indietro di qualche anno, storica la vittoria in casa in Europa League contro il Manchester City per 3-1.

Il clima sarà rovente, con il sold out fatto registrare dai tifosi di casa, ma la Fiorentina ha dimostrato di sapere come fare. E se in Serie A è riuscita a sbancare Sa Siro davanti a 70mila cuori nerazzurri, i viola arrivano a Poznan portandosi dietro le otto vittorie di fila conquistate in Europa dopo il 3-0 rimediato a Istanbul contro il Basaksehir e ventisei gol all’attivo come nessun’altra è riuscita a segnare nell’intera competizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.