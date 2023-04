Tralka: “Dodô e Biraghi punti di forza della Fiorentina, due fuoriclasse. I viola troveranno 42 mila persone ad attenderli e sono convinto che il Lech possa ripetere la sorpresa”

Lukasz Tralka è stato a lungo capitano del Lech Poznan. Lo era anche quando la squadra polacca vinse per 2-1 in casa della Fiorentina, il 22 ottobre 2015, nella fase a gironi di quella Europa League.

“Il Lech di oggi è molto più forte di quello che poi fu eliminato nel 2015 – racconta Tralka al Corriere dello Sport-Stadio – Anche la Fiorentina resta temibile: ho seguito l’1-1 contro lo Spezia e devo dire che la formazione di Italiano sta attraversando un grandissimo momento di forma. Oserei dire impressionante dopo nove vittorie di fila. Sono però convinto che come otto anni fa ci possa essere una sorpresa”.

Occhio al fattore ambientale: “Domani i viola troveranno allo stadio 42mila persone e respireranno un’atmosfera indimenticabile che aiuterà molto la squadra di van den Brom. Non è un caso se il Lech in questa stagione in casa non ha mai perso”.

Sulla Fiorentina, Tralka ha detto: “A me piacciono tanto i due terzini di Italiano, Dodô e Biraghi: sono due fuoriclasse del loro ruolo. In secondo luogo dovranno essere limitati Barak e Gonzalez“.