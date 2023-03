Tramezzani: “Fiorentina è la vera sorpresa di questa fase di campionato. Cabral ha capito il gioco di Italiano”

L’ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è la vera sorpresa di questa fase di campionato, soprattutto per come sono stati ritrovati alcuni giocatori che nella prima fase di stagione non avevano reso le aspettative”.

Poi ha aggiunto: “Cabral? Il ruolo dell’attaccante è determinante e lo è ancora di più nel tipo di gioco di Italiano. Cabral lo ha capito molto bene adesso rispetto alla scorsa stagione. Mi sembra molto più presente in area di rigore”.