Trasferta proibitiva in Turchia? Ecco un charter per i tifosi della Fiorentina… a caro prezzo

Per i tifosi della Fiorentina, si avvicina la possibilità di una nuova trasferta europea negli ottavi di finale di ritorno di Conference League, ma stavolta sarà ben più complicata rispetto a Braga. Sivas, città nel cuore della Turchia centro-orientale, dista oltre 2800 kilometri da Firenze: diventa difficile attrezzarsi con i propri mezzi per andare in trasferta con queste distanze.

A tal proposito, l’Associazione Tifosi Fiorentini, tramite un post su Facebook, ha comunicato di aver organizzato un volo charter per Sivas, andata e ritorno. Chiaramente il prezzo, considerando la distanza da coprire, è piuttosto importante: la quota di partecipazione ammonta a 500 €.