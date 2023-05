Tre aree di parcheggio e un preciso percorso per raggiungere l’Olimpico: ecco il piano della Questura di Roma per i tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia

La Questura di Roma ha pubblicato un comunicato con tutte le informazioni utili ai tifosi della Fiorentina che domani si recheranno a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. L’uscita del raccordo anulare romano designata per il tifo gigliato è la numero 1, con i parcheggi per gli autobus che si troveranno sul Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan. Per chi arriva in macchina o minivan, invece, il riferimento è il parcheggio in Piazzale Clodio.

Da questi punti di ritrovo, poi, i gruppi di tifosi viola procederanno a piedi verso l’Olimpico. Di seguito il comunicato della Questura con tutte le informazioni: