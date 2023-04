Tre buone notizie dall’infermeria

Brekalo, Ikoné e Amrabat hanno lavorato in gruppo. Ecco la buona notizia che è arrivata dal centro sportivo nelle ultime ore.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, i tre calciatori, non convocati per la sfida interna di Conference League contro il Lech Poznan perché non al meglio della condizione fisica, torneranno con ogni probabilità a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita di campionato a Monza in programma domani pomeriggio.